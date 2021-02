Biographie

Devenue célèbre en tant que Ginger Spice au sein des Spice Girls, dans la seconde moitié des années 1990, Geri Halliwell a été la première à prendre la tangente et à entamer une carrière solo, avec énergie et humour. Cette fan de Madonna a pris plaisir à camper plusieurs personnages au long de trois albums qui ont donné naissance à quelques succès, tels « Look At Me », « Bag It Up » et la reprise des Weather Girls « It’s Raining Men ». La chanteuse a récemment mis sa carrière entre parenthèses pour se lancer dans l’écriture de contes pour enfants. © ©Copyright Music Story Anne Yven 2015