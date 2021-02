Biographie

Comédienne et chanteuse, Germaine Montero (1909-2000) est encore étudiante lorsqu'elle commence sa carrière en Espagne sous l'égide de l'auteur Federico Garcia Lorca, qu'elle fait connaître en France sur les scènes de théâtre (notamment dans Noces de sang) et sur disque (Paseando por Espana, 1952). Actrice dans Monsieur Ripois (1954), Mélodie en sous-sol (1963) et autres classiques du cinéma, parfois dans son propre rôle, elle se distingue également par l'interprétation de chansons d'auteurs comme Pierre Mac Orlan, Jacques Prévert, Léo Ferré, et remporte à trois reprises le Grand Prix du disque de l'Académie Charles-Cros. Son répertoire réaliste comprend les succès « La Fille de Londres », « Je veux vous raconter », « La Chanson de Margaret » et l'album Mère Courage (1967), d'après Bertolt Brecht. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015