Biographie

Le compositeur et guitariste écossais Gerry Rafferty est connu pour le tube « Baker Street » de 1978, et le précédent « Stuck in the Middle With You » avec Stealers Wheel. Malgré la continuité de sa carrière solo, il n'a jamais pu retrouver un tel succès. Victime du syndrôme du « chanteur d'un seul hit », il passe les deux dernières décennies de sa vie à combattre l'alcoolisme avant de s'éteindre le 4 janvier 2011. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015