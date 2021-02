Biographie

Formé en 1959 par les frères Gerry Marsden (guitare, chant) et Freddie Marsden (batterie), Les Chadwick (basse) et Arthur McMahon (pianiste remplacé par Les Maguire en 1961), le groupe prend pour nom Gerry Marsden & the Mars Bar, avant d'être contraint à le changer suite à la plainte du fabricant de barres chocolatées. Remarqué par le manager Brian Epstein, signé par le label Columbia et produit par George Martin, Gerry & the Pacemakers s'inscrit dans la mouvance Merseybeat du rock anglais et obtient son premier succès en 1963 avec un titre refusé par The Beatles, « How Do You Do It? », le premier d'une série de trois numéros un avec « I Like It » et « You'll Never Walk Alone ». Cette dernière, une ballade signée Rodgers & Hammerstein pour la comédie musicale Carousel (1945), devient l'hymne du Liverpool Football Club. En 1964, un quatrième simple intitulé « I'm the One », rate de peu la meilleure position du classement. Par la suite, malgré les bons scores de « Don't Let the Sun Catch You Crying » (n° 6) et de « Ferry Cross the Mersey » (n° 8), classés respectivement n° 4 et n° 6 aux États-Unis, le groupe ne retrouve pas le sommet du hit-parade. Thème principal du film homonyme sorti en 1965, « Ferry Cross the Mersey » sera à nouveau numéro un en 1989, lorsque la chanson sera reprise par des stars de Liverpool incluant Gerry Marsden, Paul McCartney et Holly Johnson du groupe Frankie Goes to Hollywood, afin de venir en aide aux victimes du mouvement de fould du stade de Hillsborough, qui a fait 96 morts et des centaines de blessés. Séparé en 1967, Gerry & the Pacemakers se reforme autour de Gerry Marsden et de nouveaux membres en 1972. Les séances réalisées pour la BBC l'année suivante ne paraissent qu'en 2018 sur l'album Live at the BBC. Le 9 décembre 1966, Freddie Marsden meurt à Southport à l'âge de 66 ans. Après avoir fait carrière dans un programme pour enfants à la télévision, Gerry Marsden annonce son retrait du groupe le 29 novembre 2018. Il décède le 3 janvier 2021 à l'âge de 78 ans, un an après Les Chadwick, mort le 26 décembre 2019. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2021