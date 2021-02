Biographie

Né de parents tunisiens à Milan le 21 mai 1993, le rappeur Ghali Amdouni - connu sous son seul prénom - grandit à Baggio, une ville de banlieue, et commence à se produire sous le nom de Fobia, puis Ghali Foh. Membre du groupe Troupe d'Elite, signé sous le label Tanta Roba de Gué Pequeno, il participe à l'album Il Mio Giorno Preferito qui paraît en 2014. De son côté, Ghali Foh a commencé une carrière solo l'année précédente avec la sortie de Leader Mixtape, à laquelle sont invités Sfera Ebbasta et d'autres artistes. Après plusieurs titres postés sur YouTube, le rappeur aux dreadlocks raccourcit son nom de scène en Ghali et connaît le succès avec le titre « Ninna Nanna » (2016), classé d'emblée numéro un est suivi de « Pizza Kebab » (n°3) et « Happy Days » (n°4), extrait de son premier long-format Album (classé n°2 en 2017). Présent sur le titre classé numéro un « Peace & Love » avec Charlie Charles et Sfera Ebbasta, il fait de même avec sa propre chanson « Cara Italia » (2018) et prend part au projet Machete Crew, réunissant quelques-uns des rappeurs italiens les plus en vue. En 2020, comme c'était le cas pour le disque précédent, tous les titres de son deuxième album DNA se classent parmi les meilleures ventes du pays, dont le duo avec Salmo « Boogieman » et le titre en solo « Good Times », tous deux classés à la première place. Son rap pop et poétique est salué par des écrivains comme Roberto Saviano et Vanni Santoni. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019