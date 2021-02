Biographie

Le groupe de rock belge Ghinzu (nom emprunté à une célèbre marque de couteaux) se forme en 1999 et sort son premier album Electronic Jacuzzi en 2000 sur son propre label (Dragoon) créé par et pour le groupe (l'album se voit réédité en 2004 avec une modification de sa track list). Suite à des concerts qui connaissent un immense succès et à la sortie d'un second opus en 2004 (Blow) hors frontières de la Belgique, Ghinzu commence à faire sensation dans le monde de la pop en Europe, ce qui le conduit notamment à faire la première partie des Stooges reformés en 2005. En 2008, le groupe débute l'enregistrement d'un troisième album oeuvrant à redéfinir le rock Belge et qui sort l'année suivante sous le titre Mirror Mirror. © Chris True /TiVo