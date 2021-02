Biographie

Jouant sur une imagerie sataniste et l'anonymat complet de ses musiciens, les six membres du groupe suédois Ghost évoluent depuis 2008 dans l'univers du doom metal. Parfois critiqués par les puristes pour leur goût prononcé pour la mélodie, ils comptent parmi leurs admirateurs des musiciens illustres, tels James Hetfield, de Metallica, ou Dave Grohl, tête pensante de The Foo Fighters et ancien batteur de Nirvana. En 2013, le quintette doit ajouter pour les États-Unis B.C. à son patronyme afin d'éviter un procès sur le copyright du nom Ghost. Le premier album paru en 2010, Opus Eponymous, est suivi d'Infestissumam en 2013 et de Meliora deux ans plus tard, puis d'un EP-événement en 2016, puisque Popestar parvient à s'installer en tête du Top Rock aux États-Unis, une première pour un disque de ce format. En 2017 paraît leur premier album en public, Ceremony and Devotion. Trois chanteurs se sont succédé à la tête du groupe, portant systématiquement le nom de Papa Emeritus suivi d'un numéro d'ordre. Un procès relatif au paiement des droits d'auteur amène quatre musiciens de Ghost à démissionner et dévoiler le nom du leader, Tobias Forge, qui prend le nom de Cardinal Copia pour l'album Prequelle (2018), ouvert à d'autres influences musicales, qu'il enregistre avec de nouvelles recrues et des intervenants extérieurs.