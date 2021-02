Biographie

Membre éminent de Wu-Tang Clan, où il s'investit sur la production en plus de sa fonction au chant, Ghostface Killah (né Dennis Coles en 1970) incarne également un courant plus funk et R&B que les autres natifs de Shaolin. Si son premier album solo Ironman (1996) est une réussite commerciale et artistique, ses albums suivants naviguent entre l'excellence (Supreme Clientele, 2000) et l'anecdotique. En 2003, il signe pour Def Jam et sort The Pretty Toney Album, sans l'aide d'aucun membre de Wu-Tang Clan. En 2006, Ghostface Killah revient au premier plan avec Fishscale qui se classe n° 4. Puis en 2010, il effectue un retour en force avec Apollo Kids. Trois ans après, le concept album Twelve Reasons To Die est la bande-son d'un film italien imaginaire des années 1970. Toujours aussi inquiétant, le rappeur masqué sort 36 Seasons (2014) et enchaîne quelques mois plus tard avec la suite Twelve Reasons To Die II (2015), produite par Adrian Younge. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015