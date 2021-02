Biographie

Le chanteur italien était un auteur attachant, profond et lettré. Un homme de la terre qui slalomera entre folk, rock, blues, jazz et musique traditionnelle avec une grande classe et s’entourera toujours de musiciens tout aussi recommandables.Né en 1958 à Cavallermaggiore dans le Piémont au sein d’une famille d'agriculteurs, Gianmaria Testa fut chef de gare ! Un emploi qui ne l’empêche guère d’assouvir sa passion, l’écriture, et qu’il conservera jusqu’en 2007 ! Ses chansons, il les porte de sa voix grave et chaleureuse. En 1995, il publie son premier album en France, chez Label Bleu, Montgolfières. L’année suivante, il signe Extra-Muros. Son nom s’installe au point qu’il est à l’affiche de l'Olympia ! De quoi attirer enfin les oreilles de la presse transalpine…En 1999, sur son album Lampo, Gianmaria Testa s’entoure notamment du tromboniste Glenn Ferris, du violoncelliste Vincent Segal, de l’organiste Riccardo Tesi et de Rita Marcotulli au pianoforte. En 2000, il compose l'album Il valzer di un giorno en duo guitare-voix avec Pier Mario Giovannone, sa première production réalisée en Italie. Un disque au cœur duquel surgissent de belles lectures de poésies dont La Plage du prophète que son ami l’écrivain Jean-Claude Izzo lui a donné juste avant sa mort. Il était aussi ami d’un autre écrivain, son compatriote Erri De Luca.Par la suite, Testa inaugurera l'édition 2002 du Umbria Jazz Festival. En 2003, Altre latitudini accueille d’autres musiciens de renom parmi lesquels Enrico Rava. Le chanteur piémontais a toujours su s’engager comme il le prouvera en 2006 avec Da questa parte del mare sur lequel il évoque les migrants… Deux ans plus tard, il signe un disque de jazz en hommage à Léo Ferré avec Paolo Fresu, Roberto Cipelli, Attilio Zanchi et Philippe Garcia. En 2011, il publiait Vitamia, disque composé de onze chansons qui étaient le fruit d’une réflexion personnelle et sociale durant cinquante années, 18.000 jours (titre d'une des chansons les plus évocatrices de cet opus), une fresque humaine et sentimentale aux nuances et couleurs musicales mouvantes et variées à l’image de la vie… Peut-être aussi le disque de Testa auquel on ne s’attendait pas… En 2013, il publie son dernier album, un live baptisé Men At Work. Il décède le 30 mars 2016 à Castiglione Falletto. Au printemps 2015, il avait annoncé être atteint d’un cancer qui l’a finalement emporté à 57 ans... © CM/Qobuz