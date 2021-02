Biographie

Le Letton a décidément plusieurs cordes à son violon ! Chef d’orchestre et violoniste, Gidon Kremer fait partie des grands du XXème siècle. Il commence le violon à quatre ans avec son père et son grand-père, tous deux violonistes professionnels, avant d’intégrer l'école de musique de Riga puis le Conservatoire Tchaïkovski de Moscou. Il remporte en 1967 le troisième prix au Concours musical international Reine-Élisabeth-de-Belgique à Bruxelles, le premier prix du Concours Paganini à Gênes en 1969 et le premier prix du Concours international Tchaïkovski à Moscou en 1970. Son premier concert à en Allemagne de l’Ouest date de 1975. Après plusieurs apparitions au sein de festivals de l’Ouest, le violoniste s’installe en Allemagne et quitte l’URSS. Il fonde l’année suivant un festival de musique de chambre à Lockenhaus en Autriche avant de créer son orchestre de chambre, le Kremerata Baltica composé de jeunes artistes des Etats Baltes. Il joue avec les plus grands orchestres et les chefs les plus prestigieux tels Leonard Bernstein, Riccardo Muti, Claudio Abbado, Lorin Maazel, Herbert von Karajan, Nikolaus Harnoncourt ou encore Seiji Ozawa. Avec son répertoire large balayant les siècles de Vivaldi aux compositeurs contemporains, et ses interprétations originales et puissamment sincères, Gidon Kremer est sans conteste un violoniste éminemment marqué par les affres de son siècle. © TDB/QOBUZ