Biographie

Chanteuse et poétesse, Giedré fuit le politiquement correct. Elle débute sur la scène de l'humour en chansons en faisant les premières parties de Raphaël Mezrahi ou Laurent Baffie au début des années 2000, puis se forge son public dans les circuits alternatifs. Ses disques Mon Premier Disque (2011) et Mon Premier Album Genre Panninni (2012) ainsi que le DVD Mon Premier Cdvd (2011) sortent en auto-production. Après sa « tournante » française de 2012, Giedré sort début 2013 MoN PReMieR BesT oF qui reprend ses titres en passe de devenir cultes. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015