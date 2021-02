Biographie

Nathaniel Thompson alias Giggs, né à Peckham en périphérie de Londres le 11 mai 1983, commence une carrière de DJ avant de se tourner vers le rap et de devenir l'un des principaux chefs de file du genre au Royaume-Uni, dans un style hérité du gangsta rap. Après plusieurs mixtapes et collaborations, il produit son premier album Walk in da Park (2008), qui remporte un BET Award aux États-Unis dans la catégorie du « meilleur acte britannique », devant Dizzee Rascal et Chipmunk. L'année suivante, il signe avec le label XL Recordings qui distribue son deuxième album Let Em Ave It (2009), avec les participations de The Streets et de B.o.B. En 2010, il se produit au festival de Reading où il interprète son titre phare « Look What the Cat Dragged In », puis apparaît sur « Game Over » (n°21), en compagnie de Chipmunk, Devlin, Example et Tinie Tempah. Trois ans plus tard, son troisième album When Will It Stop accueille Ed Sheeran, Anthony Hamilton et Styles P. Il se classe n°21. Le suivant, Landlord (2016), où apparaissent Stormzy et Daonae'O, se classe numéro deux et comprend notamment les simples « Whippin Excursion » et « Lock Doh ». Invité par Drake sur son album More Life (2017), Giggs remporte un MOBO Award. La même année voit la sortie de la mixtape Wamp 2 Dem, offerte en téléchargement, qui se classe n°2 et son duo avec Donae'O sur « Linguo », n°28. En 2019 paraît le cinquième album Big Bad..., comprenant des duos avec Jadakiss, Labrinth, Lil Yachty, French Montana, Swizz Beatz, Wretch 32 et Ghetts. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019