Biographie

Particulièrement prolixe, le DJ Gigi D'Agostino commence à mixer en 1993. Il devient un élève du grand Gianfranco Bortolotti avec qui il travaille à partir de 1996. Son premier tube est « Bla Bla Bla » en 1999. Sa production ne connait alors pas de limites, il sort de façon frénétique simples et albums. « The Riddle », toujours en 1999, est son plus important succès international, classé no 7 en France. Ses autres titres les plus marquants sont, « Another Way », « La Passion », « Your Love (Elisir) ».