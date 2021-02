Biographie

Né dans une famille de mélomanes de Pensacola (Floride), le 28 novembre 1927, George General Grice, Jr. s'essaie à plusieurs instruments et étudie au Conservatoire de Boston après son service militaire. Après des expériences au sein de plusieurs groupes, à Boston et à New York, le saxophoniste part pour l'Europe et travaille quelque temps à Paris sous la direction de Nadia Boulanger. De retour aux Etats-Unis, il collabore aux groupes de Max Roach, Clifford Brown et Tadd Dameron avant d'intégrer l'orchestre de Lionel Hampton en 1953, ce qui lui donne l'occasion de se produire en Europe. Durant cette période, Gigi Gryce entame sa carrière de leader et commence à enregistrer sous son nom. Compositeur et arrangeur, il accompagne Art Farmer, dirige le quintette de Donald Byrd et travaille également avec Art Blakey, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, Benny Golson, John Coltrane ou Herbie Mann. Après la sortie du classique Nica's Tempo (1955), Gigi Gryce enregistre pour son compte les albums Jazz Lab (1957), Gigi Gryce (1958), The Rat Race Blues (1960) et Reminiscin' (1960). Après une collaboration avec Lou Donaldson et un virage vers le hard bop, le saxophoniste alto quitte ensuite les Etats-Unis pour s'installer au Ghana où il enseigne la musique et met un terme à une carrière prometteuse. Il prend alors le nom musulman de Basheer Qusim et se consacre à l'enseignement à son retour aux Etats-Unis. Malade depuis plusieurs années, le musicien retourne dans sa famille à Pensacola, où il décède d'une crise cardiaque à l'âge de 57 ans. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020