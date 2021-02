Biographie

Rarement l'influence d'un artiste aura à ce point dépassé les frontières de la musique. Plus qu'un chanteur, Gil Scott-Heron fut un poète, un écrivain activiste, le miroir des travers de la société, le conteur des inégalités qui ravagèrent l'Amérique de sa jeunesse. Pourtant, son œuvre ne connaîtra pas réellement de succès auprès du très grand public, restant confinée à un cercle d'initiés, bien que de nombreux musiciens, de Jamiroquai à Anthony Joseph, se réclament de son héritage, tant philosophique que musical. Né en 1949, Gil Scott-Heron passera une partie de sa jeunesse dans le Bronx, étant frappé de plein fouet par les inégalités sociales. Très tôt, il ressent le besoin de faire entendre à sa voix, de lutter pour un monde meilleur, au travers de l'art. C'est alors qu'il publie ses premiers romans, qui resteront très confidentiels. En parallèle, il commence une carrière musicale, aidé par une voix exceptionnelle, grave et douce, qui porte à merveille ses messages. Gil Scott-Heron ne fait pas que chanter, il scande. Un véritable talent d'orateur qui fait que lorsqu'il prend le micro, on l'écoute. S'il ne connaît le succès qu'à partir de 1975 grâce à ses plus gros tubes The Bottle et Johannesburg, il enregistre dès 1970. Entre chant et spoken word, posé sur des percussions tribales, ses premières productions sont considérées comme la genèse du hip hop. Sa musique s'étoffera par la suite, oscillant entre jazz, soul, funk, reggae et rock. En compagnie de son acolyte, le claviériste Brian Jackson, il livrera une musique ouverte, d'une grande exigence, qui sera le parfait écrin aux messages engagés qui forment le cœur de son œuvre. Après le milieu des années 80, Gil Scott-Heron cessera d'enregistrer, tout en continuant les concerts. Il ne retrouvera le chemin des studios que pour un ultime album, I'm New Here, aux sonorités très électroniques, en 2010. Son addiction pour la drogue, qui le poursuit depuis de nombreuses années, ainsi que sa séropositivité, auront finalement raison de lui. Il décède en 2011 à l'âge de 62 ans. © NG/Qobuz