Biographie

Les travaux du jazzman et poète américain Gil Scott-Heron font indéniablement partie des préalables à la fondation du rap dans sa forme la plus engagée. Né à Chicago dans une famille fraîchement arrivée du Tennessee, le jeune Gilbert développe rapidement des talents littéraires impressionnants qui feront de lui l'un des plus brillants chroniqueurs du quotidien urbain américain. Ses travaux avec Brian Jackson font partie des pièces de musique urbaine intelligente des années 70 et "The Television Will Not Be Televised", sur Pieces of a Man (1971), est l'un des morceaux les plus influents du patrimoine musical afro-américain. Des ennuis judiciaires puis de santé auront pourtant raison de sa carrière, et Scott-Heron disparaît presque totalement dès le début des années 80 malgré deux retours remarqués en 1994 et 2010 avant de s'éteindre à New York en mai 2011. © Olivier Duboc /TiVo