Biographie

Gil Shaham, qui joue sur le Stradivarius de 1699 de la Comtesse de Polignac, est à compter parmi les quelques violonistes les plus en vue de notre temps. Son inventivité, sa musicalité innée, sa magnifique technique, la chaleur, l'expressivité et la générosité de son jeu lumineux en font un véritable maître du violon aux Etats-Unis. Il est mondialement sollicité par les salles et festivals les plus prestigieux, autant comme concertiste que comme récitaliste, ou musicien de chambre (ses concerts « Gil Shaham et ses Amis » réunissent Truls Mørk, Lynn Harrell, Yefim Bronfman, sa soeur pianiste, Orli Shaham...). Israélo-américain, Gil Shaham est né à Urbana dans l'Illinois le 19 février 1971. Deux ans plus tard, ses parents retournent en Israël, à Jérusalem où dès l'âge de sept ans Gil entreprend l'étude du violon à l'Académie de musique Rubin dans la classe de Samuel Bernstein. Il a onze ans en 1982 quand il obtient une bourse pour se perfectionner à la Juilliard School de New York, où il travaille avec Dorothy DeLay et Hyo Kang ; puis il étudie aussi à l'Université de Columbia. C'est à l'âge de dix-neuf ans que sa carrière démarre, quand on lui demande de remplacer Itzhak Perlman pour plusieurs concerts sous la direction de Michael Tilson Thomas et le London Symphony Orchestra, dans les concertos de Bruch et de Sibelius. Outre les ouvrages violonistiques des époques principalement romantique et moderne, figurent à son répertoire plusieurs premières mondiales d'oeuvres qui lui sont dédiées dont une parmi les plus récentes, Treesong, le second concerto pour violon de John Williams. Depuis 2010, Gil Shaham poursuit son projet de jouer et enregistrer les « concertos pour violon des années 1930 » (Barber, Britten, Berg, Stravinski, Prokofiev, Bartok), un concept original qu'il veut mener jusqu'au bout : « Certains d'entre eux seront enregistrés en direct lors des concerts », précise-t-il. En dehors de ce programme en cours, Gil Shaham se sent aujourd'hui prêt à jouer en public les Sonates et Partitas de Jean-Sébastien Bach : « C'est quelque chose de très important pour moi », dit-il. Du compositeur italien baroque Antonio Vivaldi dont il a signé une excellente version des Quatre Saisons, le violoniste affirme qu'il est «le meilleur» de cette époque «pour le son qu'il donne au violon». «Il est moderne, frais, inventif», déclare-t-il. Son importante discographie comprend plus de trente enregistrements dont un bon nombre ont été primés et figurent dans son propre label, Canary Classics, qu'il a créé en 2004. Résidant à New York avec sa famille (son épouse, la violoniste Adèle Anthony, et ses trois enfants), Gil Shaham ne cesse d'élargir ses horizons musicaux. © Qobuz 06/2013