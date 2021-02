Biographie

Gilbert Montagné, artiste aveugle, est en quelque sorte le Stevie Wonder de la variété française. « The Fool », « Les Sunlights des tropiques », « On va s’aimer », autant de tubes pour ce chanteur. Personnage ttoujours positif, Gilbert Montagné participe à de nombreuses émissions de télévision, où il prône sans relâche la tolérance. Unplugged en 2009 réunit douze de ses titres fétiches dans des versions dépouillées. © ©Copyright Music Story Anne-Claire Duchossoy 2015