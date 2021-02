Biographie

Fin mélodiste, l'Irlandais Gilbert O'Sullivan incarne le romantisme soft rock des années 1970, époque où il règne sur les charts. Après un premier album, Himself, paru en 1971, le succès arrive l'année suivante avec « Alone Again (Naturally) » et « Clair », suivis en 1973 par « Get Down » et une succession de simples classés jusqu'en 1975, issus des albums Back to Front (1972), I'm a Writer, Not a Fighter (1973) et A Stranger in My Own Backyard (1974), avant le premier Greatest Hits (1976). Malgré une baisse de la popularité au cours des décennies suivantes et des changements de labels, Gilbert O'Sullivan continue d'enregistrer et de tourner régulièrement pour un public nostalgique, proposant son alliage de pop et de rock simple et mélodique. Il reste très populaire au Japon où il se produit, entre nouveaux enregistrements et sorties de compilations. Après Gilbertville (2011) et Latin ala G! (2015), il effectue en 2018 un retour médiatisé avec son premier album homonyme, Gilbert O'Sullivan. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2018