Biographie

Scylla est belge et rappe en français. Ce raccourci ne suffit pas à qualifier un style qui allie puissance et finesse depuis ses débuts avec OPAK en 2004. Après deux albums avec ce collectif, c'est la plongée en solo et l'EP Immersion en 2009. Scylla participe en 2012 à l'album d'Inglourious Bastardz et sort un nouvel EP avec Second Souffle. Déjà bien connu des amateurs de rap francophone, Scylla entraîne les charts français dans ses Abysses en mars 2013. Son successeur, Masque de Chair, sort en 2017. Dès lors, le rythme s'intensifie et il dévoile Pleine Lune l'année suivante, sur lequel il est accompagné par Sofiane Pamart. Un an plus tard, le rappeur aux textes ciselés est déjà de retour avec BX Vice. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2019