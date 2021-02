Biographie

Figure emblématique de la musique québécoise, Gilles Valiquette arrive sur les radars en 1973 grâce à Deuxième arrêt, un deuxième album rock sur lequel on retrouve Je suis cool, qui passera de «succès soudain» à «pièce inoubliable» au fil des décennies. C'est aussi sur ce LP qu'on trouve La vie en rose, autre extrait incontournable. On doit également à ce véritable intellectuel de la chanson moult réalisations de disque ainsi que des livres sur le sujet, dont C'est fou mais c'est tout - Parcours discographique des Beatles au Canada, qui pourrait être à l'origine de P.S. I Love Uke (Un hommage aux Beatles / A Beatles Tribute), un hommage charmant et chaleureux aux garçons dans le vent sur lequel Valiquette s'accompagne tout simplement d'un ukulele.