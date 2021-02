Biographie

Guitariste et interprète folk formée à la Berklee School de Boston, Gillian Welch capture l'esprit du bluegrass, du folk et de la country pour les faire revivre dans ses compositions. Accompagnée par Dave Rawlings, elle voit son premier album Revival (1996) produit par T-Bone Burnett. Sa participations à la bande originale du film O Brother, Where Art Thou? en 2000 et sur les albums hommages à Dwight Yoakam ou Gram Parsons renforcent la notoriété de cette enfant chérie de la critique. En 2001, l'album Time (The Revelator) est reçu comme un classique instantané. Sans se détourner de son style, Gillian Welch poursuit avec Soul Journey en 2003 etThe Harrow & The Harvest, réalisé à deux voix en 2011. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015