Biographie

Maitre Gims est un rappeur/chanteur français s’étant d’abord fait connaitre en tant que leader du groupe Sexion D’Assaut, puis ayant étendu sa popularité à travers une carrière solo. Avec sa voix puissante et facilement identifiable, il chante et rap sur des chansons reposant grandement sur des mélodies entêtantes et des productions audacieuses. Ghandi Djuna nait le 6 mai 1986 à Kinshasa, dans la République Démocratique du Congo puis arrive à l’âge de 2 ans en France aux côtés de ses parents à l’époque sans papier. Il est baigné très tôt dans l’univers musical puisque son père est le chanteur Djuna Djanana, membre de la troupe de Papa Wemba. Il découvre le monde du rap lorsqu’il est au collège et forme avec ses amis de la future Sexion D’Assaut un collectif appelé à l’époque « 3e prototype » qui réalise des freestyles de rap. Maitre Gims fait vite partie des meilleurs et se démarque de la concurrence grâce à un style unique. En 2002, le 3e prototype sort une mixtape puis un album intitué La Terre du milieu. En 2007, Maitre Gims se lance en solo à travers le maxi Pour ceux qui dorment les yeux ouverts. Le collectif 3e prototype continue son petit bout de chemin avec Le Renouveau en 2008. La consécration se fait ensuite en 2010 grâce à l’album L’école des points vitaux du groupe Sexion d’Assaut, dont Maitre Gims signe la majorité des instrumentations. Grâce à des singles comme Casquette à l’envers ou Désolé, le collectif connaît un succès retentissant dans l’hexagone. Le succès de Maitre Gims sera à son apogée à partir de 2013, lorsqu’il publie son album solo Subliminal qui devient l’un des disques les plus vendus de l’année en France. Il poursuit sur cette belle lancée en 2015 en publiant Mon cœur avait raison, un double album qui se compose en deux parties : la pilule bleue, orientée pop urbaine, et la pilule rouge, orientée rap. © LG/Qobuz