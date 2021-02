Biographie

La vie de Ginette Reno était destinée pour se dérouler sur scène. Après avoir gagné son argent de poche en chantant dans les magasins du Plateau Mont-Royal, alors qu’elle n’était qu’une enfant, cette descendante et fan invétérée d’Edith Piaf a remporté plusieurs concours amateurs, qui l’ont rapidement propulsée sur la route des cabarets de la province. Ses débuts fracassants, caractérisés par de premiers succès comme «Les yeux fermés» et «Quelqu’un à aimer», l’ont ensuite amenée sur les plus grandes scènes du Québec et du Canada ainsi qu’à Paris et à Londres. Durant les années 1970, elle a enregistré plusieurs de ses chansons les plus mémorables, telles que «Des croissants de soleil, «T’es mon amour, t’es ma maîtresse» (avec Jean-Pierre Ferland) et «Je ne suis qu’une chanson». Depuis, la chanteuse multiplie les honneurs, les trophées et les grands succès. Ses trois derniers albums à ce jour ont tous remporté le Félix de l’album le plus vendu de l’année au Gala de l’ADISQ.