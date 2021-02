Biographie

Bienheureux Ginuwine qui a accroché la vague du R&B en son sommet, avec les ventes par millions qui vont avec. Débutée en 1996 avec Ginuwine...the Bachelor, sa carrière connaît son pic en 2001 avec The Life et sa troisième place au Billboard. Resté principalement américain, son succès s'essouffle en même temps que la tendance crooner du R&B. A Man's Thoughts en 2009, et plus encore Elgin en 2011 montrent une descente probablement inexorable des marches de la gloire. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015