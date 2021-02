Biographie

En provenance de Californie, le duo Girls se taille une solide réputation dans le circuit indépendant avec ses premiers singles « Hellhole Ratrace » et « Lust for Life ». A l'automne 2009, le premier recueil de chansons simplement intitulé Album fait l'effet d'une bombe parmi la critique prompte à encenser son rock rétro et saturé. Father, Son, Holy Ghost voit Girls prendre de l'assurance et varier les climats. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015