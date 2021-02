Biographie

Girls Against Boys représente l’un des fleurons du rock indépendant, tendance hardcore, des années 90. Si leur appartenance géographique à la ville de Washington DC. les a inéluctablement assimilé à Fugazi, leur grand frère, les Girls Against Boys –le « groupe aux deux basses »- ont su édulcorer leur musique en l’imprégnant de mélodies parfois pop. Les albums Cruise Yourself (1995) et You Can't Fight What You Can't See (2002) font partie des indispensables du post-hardcore américain. © ©Copyright Music Story Arnaud De Vaubicourt 2015