Biographie

Comme leur nom ne l’indique pas, les Girls In Hawaii sont… des hommes ! Et plus précisément, belges ! Six garçons qui se sont réunis sous l’impulsion des frères Denis et Antoine Wielemans et de leurs amis Lionel et Brice Vancauwenberghe… Le tout premier concert des Girls In Hawaii a lieu en 2001. Il est le premier d’une série à travers l’Europe, dont le jeune groupe écume les festivals. Cette tournée aboutit finalement à un premier album, From Here To There, qui affirme leur tendance rock indie mêlée de pop psyché. Leur deuxième album, Plan Your Escape, fait l’objet d’une gestation assez longue. Le producteur Jean Lamoot (Noir Désir, Bashung…) y appose sa marque de fabrique, plus sombre et plus éclectique à la fois.En 2010, le sort de Girls In Hawaii est ébranlé par la mort de son batteur Denis Wielemans âgé de 27 ans, dans un accident de voiture à Bruxelles. La période qui s’ensuit est difficile, mais pas stérile : sans aller jusqu’à composer, les membres restant publient deux reprises acoustiques d’électro.2013 marque le retour des Girls, qui annoncent un nouvel album au titre inspiré et hautement symbolique : Everest !