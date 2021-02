Biographie

C’est une des plus grandes gloires du chant italien du XXe siècle. Sa réputation ne peut se comparer qu’à celle de Maria Callas dont Giuseppe Di Stefano est le pendant masculin. S’ils ont beaucoup chanté ensemble en scène comme au disque dès 1951 jusqu’à la fin de la carrière de la Callas, le ténor sicilien a commencé à percer dès 1944, lorsque Radio Lausanne le découvre, alors qu’il est réfugié en Suisse pendant la guerre et qu’il prend quelques leçons avec le ténor Hugues Cuenod qui n’a pas grand-chose, sinon rien, à lui apprendre. Il enregistre, accompagné au piano, des airs de L’Amico Fritz de Mascagni, de L’Elixir d’amour de Donizetti et, déjà, le fameux « E lucevan le stelle » de Tosca qui le rendra célèbre.C’est en 1951 qu’il chante pour la première fois avec Maria Callas, en Amérique du Sud. Une collaboration qui fera date, surtout lorsque Walter Legge, le producteur de la branche « classique » de EMI cherche un partenaire pour enregistrer les grands opéras italiens avec la Callas dont la notoriété n’a cessé de croître entretemps. C’est ainsi que naquirent les enregistrements les plus célèbres de l’histoire du disque avec Tosca (Puccini) sous la direction de Victor de Sabata, Lucia di Lammermoor (Donizetti), I Puritani (Bellini), Cavalleria Rusticana (Mascagni) ou encore La Traviata (Verdi) qu’ils chanteront ensemble à la Scala de Milan, en 1955, sous la direction de Karajan, dans une mise en scène mythique de Luchino Visconti et des décors somptueux imaginés par Lila de Nobili.Il aimait aussi donner des récitals de chansons populaires italiennes, dont le répertoire sicilien qu’il chantait comme personne avec le véritable accent de cette île qui l’avait vu naître près de Catania comme Vincenzo Bellini.François Hudry / QOBUZ / janvier 2018