Biographie

Né à Tbilissi le 10 août 1935 et décédé dans la même ville le 2 octobre 2019, le compositeur géorgien Giya Kantcheli grandit dans l'Union des républiques socialistes soviétiques. L'un des plus éminents représentants de la musique contemporaine du XXe siècle, influencé par Stravinsky, étudie la composition à l'Université de Tbilissi à l'âge de vingt-quatre ans, après avoir joué dans des formations étudiantes de jazz. Diplômé en 1963, il a déjà entamé la composition de quelques oeuvres et s'attelle à un cycle de sept symphonies, enregistrées et publiées par le label d'état Melodiya, dont la dernière, intitulée Epilogue, est achevée en 1986. En 1976, sa 4e symphonie In Memoria of Michelangelo (1974) est récompensée par un Prix d'État de l'URSS et jouée aux États-Unis. Outre des symphonies, Kantcheli compose l'opéra Da Ars Musika (1984) et des oeuvres orchestrales, chorales ou de musique de chambre, régulièrement publicées par le label ECM New Series après la perestroïka : Exil (1994), Abli Ne Viderem (1995), Diplipito et In L'Istesso Tempo (1997), Styx (1999) ou Chiaroscurro (2011). Entre 1990 et 1995, il compose le cycle d'oeuvres de musique de chambre A Life Without Christmas, influencées par la religion orthodoxe. Depuis ses débuts, il travaille également beaucoup pour le cinéma et aussi le théâtre. Grâce à une diffusion internationale, ses oeuvres sont interprétées par des solistes, au même titre que d'autres compositeurs de l'ex-Union soviétique. Ainsi, en 2010 paraît l'album hommage Themes from the Songbook, un cycle de courtes pièces interprété par Gidon Kremer (violon) et Dino Saluzzi (bandonéon) et Andrei Pushkarev (vibraphone). Outre son activité de compositeur, Kantcheli fut, entre 1971 et 1990, le directeur du Théâtre national Roustavéli à Tbilissi et enseigna la composition à l'université de 1971 à 1978. Fort de sa notoriété et respectabilité, il fut également nommé secrétaire général de l'Union des compositeurs géorgiens. En 1980, il est honoré du titre suprême d'artiste national de la république socialiste géorgienne. À partir de 1991, Giya Kantcheli s'installe à Berlin, puis en 1995 à Anvers en Belgique, où il réside jusqu'à son retour à Tbilissi. Il meurt de complications cardiaques, dans sa ville natale, à l'âge de 84 ans.