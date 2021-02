Biographie

On connait Oxford pour sa grande université, ses belles bibliothèques, ses jardins verdoyants millimétrés ou encore pour Radiohead. Un peu moins pour le rock psychédélique de Glass Animals. Le quartet s’est formé dans la belle ville anglaise et a trouvé la recette magique presque instantanément. Glass Animals sort en 2014 son premier album, Zaba, produit par Dave Baley et les notes psychées tombent. L’univers du groupe anglais est difficile à décrire mais une chose est sûre, les musiciens cherchent à faire décoller l’auditeur. Ils sont appelés directement pour performer dans les plus grands festivals : Glastonbury, Lollapalooza… 2015 rime avec tour du monde pour Glass Animals avec pas moins de 150 lives sur tous les continents. De plus en plus populaire, le gang en arrive même à travailler avec Joey Bada$$ le temps d’une collaboration (Lose Control). Avec How To Be A Human Being, les artistes remplissent la mission la plus difficile : celle du deuxième album. Les Anglais confirment les espoirs mis en eux en continuent d’enchanter. © AR/Qobuz