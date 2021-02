Biographie

Porté par sa passion pour les travaux de Leonard Cohen ou Bob Dylan, l'auteur-compositeur-interprète irlandais Glen Hansard (né à Dublin en 1970) évolue au sein des Commitments pour les besoins du film de Alan Parker de 1991 mais ne fait véritablement connaître ses talents qu'avec le projet The Frames, à la destinée duquel il préside de 1992 à 2006 avant d'entamer une collaboration avec la musicienne tchèque Markéta Irglová sous l'appellation The Swell Season en 2006. Suite à l'apparition du duo dans le film Once en 2007 et la consécration du titre « Falling Slowly », le groupe livre un second effort en 2009 avant de voir Hansard finalement s'envoler en solo à partir de 2012 pour une série d'albums dont Between Two Shores, publié en 2018, constitue le troisième volet. © TiVo