Biographie

Glenn Alan Medeiros voit le jour le 24 juin 1970 à Hawaii (États-Unis). D'ascendance portugaise, il commence à chanter à l'âge de dix ans pour animer le bus touristique de son père. Remarqué dans un concours de chant local, il enregistre en 1987 une reprise de « Nothing's Gonna Change My Love for You » de George Benson. Le single est seulement numéro douze aux États-Unis mais numéro un en Grande-Bretagne et en France. Malgré ce hit, les albums Glenn Medeiros (1987) et Not Me (1988) n'ont qu'un succès limité. Sa carrière bafouillante est relancée en France en 1989 par son duo « Un Roman d'amitié » avec Elsa, qui lui offre un numéro un au Top 50. En 1990, c'est au duo plus rythmé avec Bobby Brown, « She Ain't Worth It », qu'il doit d'être enfin en tête du Billboard. Après cette période de succès, Glenn Medeiros continue de composer pour d'autres artistes mais va surtout à l'université entreprendre de très sérieuses études. Devenu enseignant, Glenn Medeiros dirige une école à Honolulu et se produit encore pour quelques tours de chant dans un hôtel de Waikiki. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015