Biographie

Glennis Grace est une chanteuse néerlandaise née en 1978 ayant représenté les Pays Bas au concours de l'Eurovision en 2005. Repérée dès ses 11 ans, elle obtient une certaine notoriété grâce à sa participation à l'émission Soundmixshow où elle interprète le "One Moment in Time" de Whitney Houston. Après sa participation à l'Eurovision 2005 à Kiev avec la ballade ""My Impossible Dream", elle devient toujours plus appréciée, notamment grâce à un numéro un obtenu avec sa reprise de "Afscheid" de Volumia en 2011. Ses albums "One Night Only" (2011) et "This Is My Voice" (2012) atteignent tous deux la seconde place des charts hollandais et 2014 voit la sortie en CD et DVD du spectacle qu'elle a donné les 14 et 15 février 2014 aux côtés de Trijntje Oosterhuis, Berget Lewis, Edsilia Rombley et Candy Dulfer (Prince). © Olivier Duboc /TiVo