Biographie

Né Jan Maarschalk Lemmens à Anvers en 1993, le musicien belge Glints apparaît sur la scène musicale avec le single "Dread" en 2014, premier titre imposant une recette à la croisée du rap, du grime et de la pop et présent sur le premier maxi éponyme du chanteur paru en 2015 et suivi en 2017 par un second moyen format intitulé Burgundy et regroupant notamment les singles "Catalyst", "Makeshift Idol", "Burning" et Egotism" parus dans l'intervalle. En 2018, Glints livre avec le hit "Bugatti" le premier d'une série de singles menant à la publication en 2020 de Choirboy, premier album décrochant un numéro quatre flamand. © TiVo