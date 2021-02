Biographie

Les Autrichiens de Global Deejays se sont fait une spécialité de transcender d'anciens titres rock ou dance avec leur house. Tout commence en 2004 lorsqu'ils donnent une nouvelle jeunesse au « San Franciso » de Scott McKenzie qui devient « The Sound of San Francisco » et un tube international (No 18 en France). Le titre contient également un sample de la version réalisée par Johnny Hallyday en 1967. Ils dépousssièrent ensuite « What a Feeling » ou « Stars on 45 ». C'est sous le couvert de white vinyls qu'ils peuvent rafraîchir « Pump Up the Jam », « I Was Made for Lovin' You » ou « Eye of the Tiger ». En 2007, leur version de « Everybody's Free » de et avec Rozalla est no 7 en Australie. Une version "européenne" de « Everybody's Free » sort en 2009. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015