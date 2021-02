Biographie

Gloria María Milagrosa Fajardo García voit le jour le 1er septembre 1957 à La Havane, à Cuba. Elle découvre très tôt le potentiel de sa voix contralto, à la tessiture plus grave que la normale. C'est grâce à cette particularité qu'elle intègre en tant que chanteuse principale la formation Miami Latin Boys, qui accède plus tard à la notoriété sous le nom Miami Sound Machine. Elle n'a que 28 ans lorsque le succès international frappe à sa porte grâce au titre « Conga », de Miami Sound Machine. Moins de trois ans plus tard, le groupe connaît son premier numéro un dans les charts grâce à « Anything for You ». Cuts Both Ways, qui paraît en 1989 est le dernier album enregistré par Gloria Estefan avec Miami Sound Machine et souvent considéré comme son premier disque solo. Il est suivi d'une première compilation, Éxitos de Gloria Estefan, destinée à véritablement lancer sa carrière solo à l'échelle internationale. Victime d'un terrible accident à bord de son bus de tournée en 1990, la chanteuse frôle la mort et n'effectue son retour qu'en 1991, grâce à l'album Into the Light. Un Greatest Hits publié en 1992 n'entrave pas la projection de l'artiste vers l'avenir et elle enregistre en 1993 l'album Mi Tierra, entièrement chanté en espagnol, couronné d'un Grammy Award. Par la suite, les sorties s'enchaînent à un rythme soutenu, à raison d'un album tous les ans ou presque, alternativement en langue anglaise (Hold Me, Thrill Me, Kiss Me en 1994, Destiny en 1996, Gloria! en 1998 ou encore Unwrapped en 2003) ou espagnole (Abriendo Puertas en 1995, Alma Caribeña en 2000 ou encore 90 Millas en 2007). Ayant vendu plus de 120 millions d'albums dans le monde au cours de sa carrière et collectionné les récompenses, Gloria Estefan annonce en 2020 la sortie de l'album Brazil305, dans lequel elle revisite son catalogue en y insufflant des rythmes brésiliens.