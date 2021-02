Biographie

Figure incontournable du disco des années 70, Gloria Gaynor est une chanteuse américaine qui a fait danser la planète entière grâce à des hits comme Never Can Say Goodbye et surtout l’éternel I Will Survive.Gloria Gaynor, de son vrai nom Gloria Fowles, naît le 7 septembre 1949 à Newark dans le New Jersey. Elle découvre rapidement la musique et commence à écouter la radio, ainsi que des disques de Nat King Cole et de Sarah Vaughan. La musique fait partie intégrante de sa famille : son père est musicien et chante régulièrement dans les boites de nuit locales, et ses frères forment un quartet de gospel. Gaynor, en tant que fille, n’est alors pas autorisée à chanter avec ses frères et personne dans sa famille ne fait vraiment attention à son potentiel vocal. Cela ne l’empêche pas de s’entrainer régulièrement à chanter dans son appartement et, peu à peu, à prendre confiance en elle et en sa voix. Commençant des études pour rassurer ses parents, Gloria continue tout de même à s’entrainer sans relâche et c’est son voisin musicien du dessus qui, un soir alors qu’il est sur scène dans une boite de nuit, l’invite à le rejoindre. Dès le lendemain, Gaynor intègre le groupe Eddie McClendon and the Pacesetters et part rapidement en tournée.Après la fin de cette aventure, la jeune artiste traverse une période difficile pendant laquelle elle chante dans des bars locaux, gagnant très peu d’argent et utilisant le simple bouche à oreille pour faire sa propre promotion. C’est à la sortie de son premier single She’ll Be Sorry qu’elle opte pour le nom de scène de Gloria Gaynor. La chanson lui rapporte un certain succès et lui permet d’intégrer le groupe de R&B The Soul Satisfiers avec lequel elle part en tournée à travers les Etats-Unis. Elle est ensuite repérée par Mike Curb du label MGM Records qui décide de la signer après plusieurs auditions. Cette signature coïncide avec la montée du disco, et Gloria Gaynor commence à publier régulièrement des albums à partir de 1975. C’est avec l’album Never Can Say Goodbye qu’elle est révélée au grand public, grâce à une collection de tubes discos spécialement arrangés pour être diffusés en boite de nuit. Après plusieurs hits, le succès mondial arrive en 1979 grâce à la chanson I Will Survive qui reste son titre le plus emblématique et devient un véritable hymne, ne perdant aucunement en popularité à travers les années. Ce succès massif n’empêche pas Gloria Gaynor de continuer à publier régulièrement des albums et à faire des tournées (surtout en Europe), profitant du disco revival de la moitié des années 90 pour faire un retour en fanfare et pour publier son autobiographie. © LG/Qobuz