Biographie

Originaire de Lyon, le groupe de pop et de rock français de louange Glorious se compose des trois frères Aurélien, Benjamin et Thomas Pouzin. Formé en 2000 au retour des Journées mondiales de la jeunesse à Rome, le trio sort deux ans plus tard un premier album intitulé Cantiques (2002). Les tournées qui suivent les albums Libre (2003), Des Ombres et des Lumières (2006) et Génération Louanges (2008) remportent un franc succès auprès du public croyant, tant et si bien que Glorious s'impose comme le fer de lance du mouvement en France. Sa popularité est confortée par l'album Citoyens des Cieux (2010), et surtout Electro Pop Louange, qui suit en 2013. Trois ans après, la formation chrétienne est toujours d'actualité avec l'album 1000 Échos. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2016