Biographie

Depuis le début des années 1990, Godspeed You! Black Emperor (GY!BE) est une icône de l’underground musical montréalais à l’international, en particulier sur la scène rock expérimentale. Associé au studio Hotel2Tango, au label Constellation Records et à quelques salles de concert à Montréal, le groupe culte est connu pour ses spectacles aux visuels épiques, avec un grand nombre de musiciens sur scène (de 9 à 14) et des morceaux pouvant durer jusqu’à 30 minutes. Plusieurs de ses membres collaborent aux collectifs affiliés A Silver Mt. Zion, Fly Pan Am et Set Fire to Flames. GY!BE a lancé 9 albums (du post-rock au rock d’avant-garde, en passant par la musique ambiante ou drone) dont le plus récent s’intitule Luciferian Towers (2017).