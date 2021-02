Biographie

Gölä est un groupe de rock Suisse qui a connu un succès incroyable, primé dans leur pays natal pendant plusieurs années avant de passer du suisse allemand à l'anglais en 2004. Dirigé par le chanteur/compositeur/guitariste Marco "Gölä" Pfeuti , le groupe chantait à l'origine des chansons en suisse allemand et a fait son premier album 1998 : Uf u Dervo. Les albums suivants ont augmenté la popularité du groupe, mais en 2004, Gölä a abandonné sa langue maternelle et non seulement a commencé à chanter des chansons en anglais, mais est devenu un tout autre groupe. Renommé Burn et réduit à un trio, cette nouvelle incarnation du groupe a publié un album infructueux avant de reprendre son nom de Gölä. © Jason Birchmeier /TiVo