Biographie

Originaire de Manchester, le trio acoustico-électronique GoGo Penguin est composé du pianiste Chris Illingworth, du bassiste Nick Blacka et du batteur Rob Turner. Influencés tout autant par des artistes tels que Brian Eno, John Cage, Massive Attack et Aphex Twin que par l’atmosphère pluvieuse des rues mancuniennes, les trois musiciens composent une musique aussi inventive que singulière.Adeptes des rythmes délicatement syncopés, des lignes de basses puissantes et des mélodies dramatiques, GoGo Penguin compose une musique qui touche l’auditeur en plein cœur et qui lui vaut d’être considéré par beaucoup comme ce qui est arrivé de plus excitant à la scène musicale britannique depuis des années.Nommé au Mercury Prize 2014, l’album V2.0 (sorti chez Gondwana Records) a permis au groupe de gagner d’innombrables fans dans le monde entier. Après avoir signé en avril 2015 chez Blue Note Records, le trio sort en février 2016 Man Made Object, son premier album sous le légendaire label de jazz. © CM/Qobuz