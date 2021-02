Biographie

Véritable OVNI musical, Gogol Bordello conjugue les rythmes tziganes d'Europe de l'Est avec une énergie et une attitude punk. Formé en 1999 à New-York par Eugene Hütz, d'origine ukrainienne, Gogol Bordello est le point de rencontre de musiciens d'origines ethniques diverses. Dès Voi-La Intruder (1999) leur réputation s'établit sur scène où les prestations du groupe sont unanimement saluées. Iconoclaste et déjanté, Gogol Bordello sort Multi Kontra Culti vs. Irony (2002), Gypsy Punks: Underdog World Strike (2005) et Super Taranta! (2007) avant de livrer en octobre 2009 le témoignage CD et DVD de ses spectacles échevelés avec Live from Axis Mundi. Devenu tendance, Gogol Bordello commence à goûter au succès avec Trans-Continental Hustle rn 2010. Gogol Bordello fait toujours preuve d'une créativité débridée avec Pura Vida Conspiracy en 2013. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015