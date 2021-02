Biographie

Baptisé d'après la prononciation japonaise du mot Godzilla, le quatuor de heavy metal français Gojira enregistre sa première démo dès 1996. Le groupe affine son identité jusqu'à 2000 et entre en studio pour donner naissance à un premier album, Terra Incognita, qui fit beaucoup parler de lui avec son mélange de death, thrash, groove, progressive et math metal, laissant une empreinte persistante dans le milieu de ces genres musicaux. Leur troisième album, From Mars to Sirius entre à la 44ème place des charts français à sa sortie et d'ici la fin de sa tournée promotionnelle, Gojira est très largement reconnu et sort un quatrième effort, The Way of All Flesh en 2008. © Eduardo Rivadavia /TiVo