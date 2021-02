Biographie

Dwaine est originaire de Trinité-et-Tobago. Il s'installe à New York et fait ses premières armes dans le milieu de la musique, avant de partir au Canada où il est signé par le label Rage, filiale de Universal. Ses deux premiers album de R&B dance, First Love en 2009 et Super Beast en 2010 ne marquent pas les esprits. La participation de P.Diddy, Trina, et Keri Hilson en 2011 à son titre « U R a Million $ Girl » risque de changer la donne. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015