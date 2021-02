Biographie

Goldie est l'un des apôtres de la jungle. Il a fondé avec Grooverider le label Metalheadz, et ensemble ont défini le son drum & bass avec Timeless en 1995. Goldie se concentre ensuite plus sur sa carrière d'acteur et de patron de label que d'artiste musicien. en 2017, il reprend le chemin des platines en produisant un album complet de compositions originales, intitulé The Journey Man. © ©Copyright Music Story 2017