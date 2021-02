Biographie

Rappeur mystique à dreadlocks et professeur de yoga vivant dans une caravane aux abords de Las Vegas, Sumach Ecks alias Gonjasufi débute dans le hip-hop aux seuil des années 1990 avec les Masters of the Universe mais connaît le succès sur le tard sous son nom. Adopté par le prestigieux label Warp, Gonjasufi sort son premier album A Sufi and a Killer et sa version remixéeThe Caliph's Tea Party en 2010 suivi des albums MU.ZZ.LE en 2012 et Callus en 2016. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2016