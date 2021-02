Biographie

Composé des producteurs Joshua Grimmett, Johannes Shore et Ethan Shore, le trio britannique Goodboys se fait connaître en 2019 pour sa contribution au succès « Piece of My Heart » d'un autre trio, les Italiens de Meduza. Le titre classé n°2 au Royaume-Uni se propage dans l'ensemble de l'Europe et atteint la première position du classement américain des singles de dance. Six mois après, Goodboys lance, toujours avec Meduza et la chanteuse Becky Hill, le titre « Lose Control », qui se classe partout en Europe et atteint la onzième position des charts britanniques, réalisant la même performance de numéro un des charts américains de dance. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019