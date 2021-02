Biographie

Mêlant electro, punk, indie-pop et glam rock, le quatuor belge Goose naît à Kortrijk en 2000 autour de Mickael Karkousse, Dave Martijn, Tom Coghe et Bert Libeert. Initialement dédiée aux reprises de hits d'AC/DC, la formation remporte le tremplin Humo's Rock Rally en 2002 avec des compositions originales et, suite à la sélection du titre "Audience" pour une campagne publicitaire pour Coca Cola, signe chez Skint Records. Dans le sillon de la sortie d'un premier album, Bring It On (2006), Goose obtient le titre de meilleure formation alternative belge aux TMF Awards et voit certains de ses titres utilisés dans des séries comme Dirty Sexy Money, Les Experts ou Chuck. Le succès critique suit également pour ses albums Synrise (2010), Control Control Control (2012) et What You Need (2016). © TiVo