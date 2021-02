Biographie

Rocker yougoslave adulé, compositeur de musique de film recherché et chef d’orchestre respecté, Goran Bregovic a joui du succès à travers trois époques distinctes de sa carrière, devenant le musicien des Balkans le plus réputé au monde. De 1974 à 1989, Bijelo Dugme (bouton blanc), fondé par Goran Bregovic, a dominé la scène rock yougoslave, le groupe a produit 13 albums qui ont cumulé 6 millions de copies vendues.Après la fin du groupe, le musicien, né à Sarajevo dans une famille serbo-croate, s’associe avec un camarade serbe, réalisateur et également rockeur, Emir Kusturica. En 1989, Goran Bregovic signe la musique du film, distingué du Prix de la mise en scène à Cannes, Le Temps des Gitans. Il y a adapté et arrangé des airs traditionnels d’Europe de l’Est, comme le chant rom Ederlezi en plus de compositions originales. L’association Kusturica/Bregovic se poursuit avec Arizona Dream (93), pour lequel Bregovic fait chanter Iggy Pop (In the Death Car), et Underground (95), qui contient les titres Ausência, chanté par Cesaria Evora, Mesecina avec le mythique chanteur rom et serbe Saban Bajramovic et Kalashnikov, qui devient un classique de la musique des Balkans et un des moments forts des concerts de Bregovic. Mais après ce film qui traite du conflit des Balkans et remporte une Palme d’or à Cannes, les deux hommes se brouillent.Bregovic a remporté d’autres succès au cinéma avec Toxic Affair, en 93, pour lequel il coécrit Man from Reno avec Scott Walker, ou la Reine Margot de Patrice Chereau, en 94, où il fait chanter la star israélienne Ofra Haza. Avec cette poignée de BO à succès, il a réuni un répertoire conséquent, qu’il peut défendre sur scène. Il crée alors son fameux Orchestre des Mariages et Enterrements. La formation est extensible et, pour certaines occasions, peut contenir jusqu’à 180 musiciens : une fanfare de musiciens gitans, des chanteuses polyphoniques bulgares, un chœur d’hommes, une section de cordes et un percussionniste également chanteur et chef d’orchestre, ce à quoi il faut ajouter des guests réguliers. Sur scène, Bregovic se tient au centre, légèrement décalé côté cour.Vétu d’un costume blanc, il est assis, guitare en main, face à son ordinateur portable et à un micro qu’il utilise avec modération entre les morceaux. Cette formule originale équilibre fièvre des Balkans, chansons mélancoliques slaves, envolées lyriques classiques et tubes pop. Avec des formules aménagées de son orchestre, il a créé des spectacles originaux comme en 2002 l’oratorio Mon cœur est devenu tolérant pour lequel l’Orchestre des Mariages et des Enterrements côtoie des musiciens arabo-andalous ou en 2007 l’opéra Karmen avec une fin heureuse, qui revisite l’œuvre de Bizet/Mérimée, à la sauce tzigane et en formation réduite.Bregovic aime aussi travailler avec des chanteurs emblématiques de leur pays, telles la star polonaise Kayah sur l’album Kayah i Bregovic en 1999 ou la diva turque Sezen Aksu en 2002. En 2012, pour l’album Champagne for Gypsies, qui fait écho au disque Alkohol de 2009 et met en avant le génie gitan, il réunit le Suisse Stéphane Eicher, les Provençaux Gipsy Kings, l’Américain Eugene Hütz de Gogol Bordello ou le chanteur de manele roumain Florin Salam. En 2017, il sort l’album Three Letters from Sarajevo qui rassemble des artistes des trois religions monothéistes présentes dans sa ville natale. C’est aussi l’occasion d’agrandir son panthéon de chanteurs avec le Français d’origine algérienne Rachid Taha, les Israéliens Asaf Avidan et Riff Cohen, l’Espagnole Bebe ou les les Serbo-Croates Sifet et Mehmed. Souvent critiqué et jalousé, Goran Bregovic reste fidèle à ses convictions, en défendant la tolérance, notamment confessionnelle, et la cause des gitans, dont il a contribué à populariser la musique à travers la planète. © Benjamin Minimum/Qobuz